In Inter-Sassuolo il dubbio in difesa vale doppio se gioca Berardi

L’Inter contro il Sassuolo dovrà fare delle scelte sulla siua fascia sinistra. Un fatto non banale se nei neroverdi dovesse giocare Berardi.

REBUS DIFESA – Per Inter-Sassuolo Conte ha da fare una scelta in difesa. Che equivale a risolvere un rebus, o quasi. Il nodo è sul centrosinistra. La squalifica di Bastoni infatti si unisce alle condizioni fisiche non perfette di Kolarov. I due titolari del ruolo insomma rischiano di essere indisponibili. Meglio rischiare il serbo affaticato o puntare su un altro giocatore adattato? Darmian sarebbe la scelta più probabile, visto che il tecnico lo ha sfruttato proprio in quel ruolo con la maglia dell’Italia. Qualunque sia la soluzione va ponderata con cura. Perché la fascia destra del Sassuolo ha un grosso peso nel gioco di De Zerbi.

IMPORTANZA A TUTTOTONDO – Il motivo risponde a un cognome preciso, quello di Berardi. Che è in dubbio per la sfida di mercoledì. Lo stesso Conte non può ignorare il peso del numero 25 nell’economia del gioco del Sassuolo, e avrà già impostato delle contromisure. L’attaccante staziona da sempre sulla fascia destra e ama rientrare sul mancino. I difensori dell’Inter dovranno curarlo con particolare attenzione. Berardi infatti è il migliore della sua squadra sia nei gol (11) che negli assist (4). Ma non solo: i suoi 41 passaggi di media (dato superato solo dai difensori centrali e dai registi di centrocampo) lo rendono il fulcro della fase offensiva. Un apporto completo se consideriamo che è quarto per km percorsi e si adatta anche a giocare come esterno destro a tutta fascia. Insomma, il lavoro del difensore e dell’esterno di fascia sulla sinistra dell’Inter saranno fondamentali.