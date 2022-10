Fiorentina-Inter, due i cambi di formazione rispetto alla Salernitana – CdS

Fiorentina-Inter, stasera alle 20.45, dovrebbe vedere una formazione molto simile a quella che ha cominciato la partita di domenica scorsa con la Salernitana. Sul Corriere dello Sport si trovano soltanto due cambi rispetto alla precedente giornata di Serie A.

PIÙ CONTINUITÀ CHE ALTRO – Nonostante il Viktoria Plzen mercoledì la sensazione è che Simone Inzaghi non pensi alla Champions League. Il valore di Fiorentina-Inter è molto alto, complice la necessità di dover risalire in classifica (vedi articolo), e questo si nota anche nelle scelte di formazione. Per il Corriere dello Sport nove undicesimi saranno confermati rispetto alla squadra che ha battuto 2-0 la Salernitana domenica. Le novità ipotizzate in vista di Fiorentina-Inter sono Joaquin Correa per Edin Dzeko (vedi articolo) e Matteo Darmian per Denzel Dumfries (vedi articolo). In porta quinta consecutiva da titolare per André Onana, in difesa va Francesco Acerbi sul centro-sinistra perché Alessandro Bastoni non è al meglio (vedi articolo). Con Marcelo Brozovic ancora fuori per infortunio è sempre Hakan Calhanoglu la scelta davanti alla difesa, visto anche il rendimento avuto in quest’ultimo mese. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Fiorentina-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.