Bastoni non al meglio, in dubbio per Fiorentina-Inter: possibile cambio – CdS

Bastoni non è al 100% e questo rende la sua presenza in Fiorentina-Inter da verificare nel corso della giornata. Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni del difensore classe ’99.

A RISCHIO – Alessandro Bastoni ieri ha regolarmente svolto l’allenamento, ma non è al 100%. Nella giornata di giovedì il difensore ha avuto la febbre, motivo per cui la sua presenza in Fiorentina-Inter non è affatto certa. Il Corriere dello Sport dà come favorito Francesco Acerbi, che sarebbe così confermato sul centro-sinistra come era avvenuto domenica scorsa con la Salernitana. Bastoni, in ogni caso, è a disposizione di Simone Inzaghi e stasera sarà a Firenze. Le sue condizioni non sono comunque perfette, come Samir Handanovic che non ha recuperato dalla lussazione al mignolo destro (andrà in panchina per Fiorentina-Inter). Nella scorsa giornata Bastoni era rimasto in panchina ma per scelta tecnica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno