Serie A, prima di Fiorentina-Inter oggi altri due anticipi: le partite

Fiorentina-Inter è il big match di stasera in Serie A, ma il programma degli anticipi prosegue nel pomeriggio con altre due partite fra cui Milan-Monza carico di significato per la dirigenza brianzola. Ieri la Juventus ha battuto per 4-0 l’Empoli (vedi articolo).

SERIE A 2022-2023 – 11ª GIORNATA

Salernitana-Spezia sabato 22 ottobre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Milan-Monza sabato 22 ottobre ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Fiorentina-Inter sabato 22 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Udinese-Torino domenica 23 ottobre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Bologna-Lecce domenica 23 ottobre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Atalanta-Lazio domenica 23 ottobre ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Roma-Napoli domenica 23 ottobre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Cremonese-Sampdoria lunedì 24 ottobre ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Sassuolo-Verona lunedì 24 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Juventus-Empoli 4-0 8′ Kean, 56′ McKennie, 82′, 94′ Rabiot

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 26

Atalanta 24

Milan 23

Roma 22

Lazio 21

Udinese 21

Juventus 19 *

Inter 18

Sassuolo 12

Torino 11

Empoli 11 *

Salernitana 10

Fiorentina 10

Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Bologna 7

Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3

* una partita in più