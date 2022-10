Fiorentina-Inter, una delle trasferte più dure per il segnale definitivo

Fiorentina-Inter è l’anticipo di lusso stasera in Serie A. Alle 20.45 al Franchi la squadra di Inzaghi proverà a dare un’ulteriore spallata alla classifica, dopo le ultime due vittorie.

RILANCIO DA CERTIFICARE – Fiorentina-Inter è una delle trasferte storicamente più insidiose. Lo dicono i precedenti (vedi articolo), ma pure l’ambiente pesante che si viene a creare ogni volta. E non ci sarà eccezione stasera, perché i tifosi viola sono sul piede di guerra per i risultati negativi della propria squadra. L’Inter ha rimesso un po’ a posto le cose vincendo le ultime due in Serie A, ma la classifica è ancora brutta e ieri la Juventus è tornata sopra. C’è da fare un filotto di vittorie per dare un segnale di risalita definitiva: passa per forza dal Franchi. Anche perché altrimenti l’avvicinamento al match decisivo di Champions League, mercoledì col Viktoria Plzen, sarebbe di nuovo riempito da dubbi come prima di Inter-Barcellona.

ALTRO RINVIO – Nemmeno in Fiorentina-Inter rientrerà Romelu Lukaku. Ieri Simone Inzaghi ha detto però che è fiducioso in vista della Champions League (vedi articolo), cosa che fa ben sperare perché ormai l’ultima presenza è due mesi fa. Qualche cambio rispetto alla Salernitana ci sarà, non André Onana in quanto Samir Handanovic non è ancora al meglio per un fastidio accusato la scorsa settimana. Molto passerà da Nicolò Barella, a oggi l’unico giocatore di tutta la rosa partito sempre dal 1′ in Serie A per l’Inter e atteso da questo ruolo anche stasera. Nella Fiorentina a sorpresa Vincenzo Italiano ha ritrovato Luka Jovic tra i convocati, ma è difficile vederlo titolare (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Fiorentina-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).