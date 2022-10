Fiorentina fa punti solo in casa: per l’Inter una presenza importante in tribuna – TS

Fiorentina-Inter sarà la prima di un trittico di partite importante per i nerazzurri, che la Franchi sfideranno una viola che fa punti solo in casa. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, proprio in tribuna a Firenze una presenza importante per l’Inter.

IN TRIBUNA – L’Inter dopo aver balbettato e non poco in trasferta, perdendo ben tre delle prime quattro gare disputate in campionato fra agosto e settembre. Ha rialzato la testa in campionato, ma per dirsi definitivamente “guarita” ha bisogno di cambiare marcia distante da casa sua. Stasera i nerazzurri, partiti ieri pomeriggio in treno con la compagnia anche del presidente Steven Zhang, saranno di scena al Franchi contro una Fiorentina che fuori casa fatica, ma che fra le mura amiche ha raccolto 8 dei suoi 10 punti in classifica. Poi arriveranno Juventus e Atalanta. Insomma, tutto fuorché una passeggiata. Il distacco dal Napoli (8 punti), ma pure da Atalanta (6) e Milan (5), non permette però nuovi passi falsi e il suddetto rendimento in trasferta non può che agitare Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini