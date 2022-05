Cagliari-Inter, Inzaghi a breve scioglie l’ultimo dubbio: Bastoni dal 1′ – Sky

Cagliari-Inter è la sfida in programma alle ore 20.45 all’Unipol Domus, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport -, Inzaghi tra un po’ scioglierà anche l’ultimo dubbio di formazione

ULTIMO DUBBIO – Cagliari-Inter è l’attesissima sfida in programma stasera alle ore 20.45 all’Unipol Domus. Secondo le ultime di Andrea Paventi, a breve Simone Inzaghi terrà la riunione tecnica ma un occhio a Milan-Atalanta c’è sempre: «Già c’erano televisori collegati, tra un po’ ci sarà la riunione tecnica nella quale Inzaghi comunicherà le scelte alla squadra però l’attenzione è grande anche sul risultato di Milan-Atalanta. Tra un po’ ci sarà lo spostamento però è inevitabile che un orecchio sia sempre in direzione San Siro. L’unico dubbio di formazione è in attacco con il ballottaggio Dzeko-Correa che vede l’argentino in vantaggio per un posto accanto a Lautaro Martinez. Per il resto Bastoni torna dal 1′ in difesa insieme a Skriniar e de Vrij. Solito centrocampo cin Barella, Brozovic e Caalhanoglu mentre sulla corsia destra si rivede Dumfries dal 1′ e Perisic su quella sinistra».