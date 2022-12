Inter-Gzira (6-1): Inzaghi senza Dumfries riscopre tutti gli altri esterni in rosa

Inter-Gzira United è solo il primo assaggio nerazzurro in questo dicembre senza impegni ufficiali per le squadra di Inzaghi. Il netto 5-1 nell’amichevole giocata a Malta dà buone sensazioni soprattutto sulle fasce. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Gzira in amichevole

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE INIZIALE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare lo Gzira United in amichevole a Malta: 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 45 V. Carboni, 9 Dzeko.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Gzira

AZIONI SALENTI – Vedi tabellino completo e video highlights.

FORMAZIONE FINALE – Dopo la girandola di cambi della ripresa fin dall’intervallo, ecco l’undici in campo al triplice fischio finale: 21 Cordaz ©; 51 Guercio, 52 Di Pentima, 47 Fontanarosa; 53 Biral, 23 Barella, 50 A. Stankovic, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 54 Iliev, 42 Curatolo.

L’articolo continua sotto il video del TG Inter-News, edizione di lunedì 5 dicembre 2022.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Pochi dubbi sul migliore in campo: Bastoni (vedi pagelle di Inter-Gzira). Il terzo sinistro della linea a tre di Inzaghi non si limita a difendere ma attacca e costruisce come richiesto nel suo ruolo. Al di là dei cross, dei filtranti e dei lanci che diventano assist, è chiaro come le prestazioni del numero 95 nerazzurro facciano cambiare drasticamente le performance dell’Inter. E non solo in difesa. Averlo a disposizione e al 100% fa tutta la differenza del mondo. Completo.

Post-Game Analysis: considerazioni finali su Inter-Gzira

COMMENTO – Inzaghi si presenta a Malta con appena tre titolarissimi dal 1′ viste le numerose assenze. Tra chi è in Qatar e chi in vacanza post-eliminazione, la prima Inter di dicembre è test dall’inizio alla fine. Le buone risposte arrivano sia da chi scende in campo dall’inizio sia da chi subentra nella ripresa. Non manca la consueta sbavatura in difesa, dove le dormite sui calci da fermo continuano a danneggiare la squadra di Inzaghi. A quando la correzione di questo insopportabile bug stagionale? Ingiudicabile l’attacco, ridotto ai minimi termini. Le riflessioni migliori si possono fare a centrocampo. O meglio, nel centrocampo senza Brozovic. Il doppio play Asllani-Calhanoglu che pende verso sinistra è un ibrido che Inzaghi porta avanti per non prendere una decisione drastica. Il classe 2002 albanese in cabina di regia deve crescere ed è sulla buona strada ma oggi è impensabile rinunciare alla qualità del 28enne turco, che ha gamba e visione di gioco. Sarebbe interessante rivederli all’opera con Barella sul centro-destra.

OSSERVAZIONE – In un periodo di stop forzato e a ranghi perlopiù ridotti, fare esperimenti può essere utile ma anche futile. Utile per creare i presupposti di un piano B rispetto al solito assetto ma futile se non si ripropone una volta recuperati i titolarissimi. A trenta giorni da Inter-Napoli non c’è tempo per improvvisare. E l’apertura del mercato di riparazione è una mina vagante. Inzaghi qualche spunto positivo lo può raccogliere. In particolare sulle fasce. Bellanova a destra fa meglio in attacco che in difesa, nulla di nuovo ma può aiutare. Gosens bene ma Dimarco meglio a sinistra, come da qualche mese a questa parte. In attesa di Dumfries, che nel weekend si è preso tutta la scena portando praticamente da solo l’Olanda ai quarti di finale, e Darmian infortunato, Inzaghi può dirsi soddifatto della prova dei suoi esterni. In una squadra che punta molto sui due esterni a tutta fascia per alternare il 5-3-2 difensivo al 3-4-4 offensivo, avere quattro-cinque elementi da alternare in base all’occorrenza è fondamentale: il miglior Dumfries più altri tre-quattro esterni. Solo che all’Inter di Inzaghi serve il Dumfries visto in Olanda-USA.