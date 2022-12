Zamorano: «Sento ogni giorno gli ex Inter del ’98! Da Ronaldo a Zanetti»

Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, si trova in Qatar nei panni di commentatore tecnico per il Cile. Intervistato dagli studi Rai di Doha, ha espresso la sua opinione sul Mondiale. Poi ha parlato anche degli ex compagni con il quale ha conquistato la Coppa UEFA nel 1998.

EX COMPAGNI – Zamorano sente ancora i suoi ex compagni dell’Inter, soprattutto quelli con il quale ha conquistato la Coppa UEFA: «Tra ex compagni ci sentiamo spesso, abbiamo una chat della stagione 1997-98 dove parliamo ogni giorno. Da Ronaldo a Javier Zanetti, ma anche Gianluca Pagliuca e Youri Djorkaeff, insomma tutti quelli che abbiamo vinto la Coppa a Parigi».

SUL MONDIALE – Zamorano poi conclude parlando del Mondiale: «Mi hanno sorpreso le squadre asiatiche, il calcio adesso è più fisico. Sono più ordinati e intelligenti».