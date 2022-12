FOTO – Bastoni torna a giocare con l’Inter e lo fa nei panni di assist-man

Alessandro Bastoni è tornato a giocare con l’Inter e lo ha fatto nel migliore dei modi, cioè realizzato addirittura due assist nonostante il ruolo di difensore. Non a caso, il difensore nerazzurro è stato il migliore in campo secondo la nostra redazione (vedi pagelle).

ASSIST-MAN – Bastoni, titolare oggi in Inter-Gzira United terminata 6-1 (vedi tabellino), ha realizzato ben due assist in favore di Raoul Bellanova e Robin Gosens, uno più bello dell’altro. Al termine della partita il difensore ha festeggiato anche sui social la grande vittoria in amichevole.

Fonte: Instagram [Bastoni]