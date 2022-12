Inter-Gzira United 6-1, il tabellino della partita amichevole a Malta

Inter-Gzira United è terminata da pochi minuti con il punteggio di 6-1: questo il tabellino della prima partita amichevole giocata a dicembre nel ritiro invernale a Malta.



RIPARTENZA TENNISTICA – L’Inter torna in campo a ventidue giorni dall’ultima partita ufficiale, quella vinta 2-3 contro l’Atalanta. Tutto facile nell’incontro amichevole contro lo Gzira United, formazione locale di Malta. Ci vuole un quarto d’ora per sbloccarla, quando lo fa Raoul Bellanova di testa è poi tutto in discesa. Nel primo tempo segnano anche Kristjan Asllani, su errore del portiere, una gran punizione di Hakan Calhanoglu e un facile piazzato di Robin Gosens, buon protagonista. Tanti cambi nella ripresa anche per Simone Inzaghi, che fa giocare diversi Primavera. Segnano però due subentrati della prima squadra, Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan. Curiosamente uno su assist dell’altro. Mercoledì alle 18 si replica sempre al Tony Bezzina Stadium di Paola, stavolta contro il Red Bull Salisburgo (vedi articolo), col training camp che durerà fino a venerdì. Di seguito il tabellino di Inter-Gzira United.

INTER-GZIRA UNITED 6-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic (65′ Cordaz); Skriniar (77′ Guercio), Acerbi (77′ Di Pentima), Bastoni (65′ Fontanarosa); Bellanova (77′ Biral), Gagliardini (46′ Mkhitaryan), Asllani (65′ Stankovic), Calhanoglu (46′ Barella), Gosens (46′ Dimarco); Carboni (65′ Iliev), Dzeko (46′ Curatolo).

In panchina: Botis, Brazao, Pelamatti, Andersen, Zuberek.

Allenatore: Simone Inzaghi

Gzira United (3-4-3): Zarkov (65′ Cassar, 86′ Zammit); Riascos (86′ Pace), Tabone (86′ Alouzi), Mentz (86′ Kabar); A. Borg (86′ Taliana), Muscat, Scerri (46′ Gauci), Correa Duarte (46′ Kolega); B. Borg (65′ Thiaguinho), de Assis (46′ Maxuell Samurai), Pisani (46′ Dias).

In panchina: Attard, Cosic, Mendoza, Ellul.

Allenatore: Darren Abdilla

Arbitro: Matthew Degabriele della federazione maltese (Spiteri – Scerri; Grech)

Gol: 16′ Bellanova, 25′ Asllani, 32′ de Assis (G), 39′ Calhanoglu, 41′ Gosens, 70′ Dimarco, 90′ Mkhitaryan

Recupero: 0′ PT, 1′ ST