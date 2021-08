Inzaghi sta lavorando a un’Inter formato NBA? Pivot e triangoli decisivi

La prima Inter di Simone Inzaghi ha mostrato ottimi spunti alla prima gara di campionato, nel 4-0 rifilato al Genoa di Davide Ballardini. Soprattutto le combinazioni che coinvolgono Dzeko e le mezzali.

PARTENZA IN QUARTA – Chi ben comincia è a metà dell’opera, si dice. E l’Inter di Simone Inzaghi non poteva avviare meglio la sua stagione. 4-0 senza discussioni al Genoa, che tuttavia è sembrato piuttosto rassegnato nella prova di San Siro. Il gioco dei nerazzurri non è tuttavia completamente diverso da quello del biennio di Antonio Conte, come molti fanno credere.

APPLICAZIONE INTELLIGENTE – Inzaghi è sembrato fin da subito una scelta di continuità rispetto al più recente passato dell’Inter. E lo si è visto anche ieri contro il Genoa. Il nuovo tecnico ha preso i pattern codificati da Conte nel precedente biennio, e ha lavorato su quelli. Imprimendo però una manovra più avvolgente, in cui i nerazzurri arrivano al gol con più varietà di soluzioni.

FORMATO NBA – Per certi versi, l’Inter vista ieri è sembrata una squadra NBA. Con Edin Dzeko nel ruolo chiave di pivot. Il nuovo 9 nerazzurro è stato di fondamentale appoggio per tutta la manovra nerazzurra, dialogando alla grande coi compagni (vedi focus). Che usavano il bosniaco come autentica boa per allargare il fronte offensivo, da scardinare poi con triangoli presi in prestito dal basket. Come si può intuire anche dalla mappa delle posizioni medie fornita da SofaScore:

E questo schema si è visto in modo evidente soprattutto in occasione del gol di Hakan Calhanoglu e in quello di Dzeko stesso, che chiude la gara. Azioni frutto di movimenti provati a lungo in ritiro, e mandato già a memoria dagli uomini di Inzaghi. Dzeko si abbassa scambiando con la mezzala, mentre l’altra subentra nello spazio liberato dal bosniaco, creando automaticamente superiorità. Questo è uno degli spunti tattici più interessanti visti ieri, e ora c’è la curiosità di vedere come questo nuovo approccio offensivo dell’Inter si svilupperà.