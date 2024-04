Inter, dal Milan al Torino: i possibili scenari per la vittoria scudetto

Arrivati quasi alle porte del derby che può valere il ventesimo scudetto per l’Inter, è doveroso fare i conti con la matematica. E prepararsi a tutti i possibili scenari che, tra Milan, Torino e Sassuolo possono portare i nerazzurri alla vittoria aritmetica del titolo.

POSSIBILI SCENARI – Più ci si avvicina al tanto agognato traguardo, più questo sembra lontano. In casa Inter c’è trepidazione e grande attesa per poter finalmente avere la matematica certezza del ventesimo scudetto. Con un derby importantissimo in programma lunedì sera, contro un Milan ferito dall’eliminazione contro la Roma nel doppio confronto in Europa League. Tutti elementi utili a infiammare una partita che, altrimenti, avrebbe perso parecchio del suo fascino. Ma quali sono i possibili scenari per i nerazzurri, in vista della matematica conquista del titolo?

Inter, tra Milan e Torino: i possibili scenari per la matematica certezza

PRIMO SCENARIO – Il primo scenario per l’Inter è quello che tutti ci auguriamo. Ovvero la vittoria del derby di lunedì contro il Milan, tre punti che decreterebbero la vittoria aritmetica del titolo proprio in faccia ai tanto (sportivamente) odiati rivali cittadini. Non solo si tratterebbe del sesto derby consecutivo vinto – sottolineando ulteriormente chi sia la prima squadra di Milano – ma anche della gara che sancirebbe la vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella proprio prima dei rossoneri. Uno smacco che si rivelerebbe difficile da cancellare per i cugini.

SECONDO SCENARIO – Il secondo scenario per l’Inter è quello neutro. Un pareggio contro il Milan manterebbe invariata la distanza di 14 punti tra le due squadre, con cinque partite ancora da disputare. In questo caso per l’aritmetica bisognerebbe passare poi per la partita contro il Torino, dove una vittoria sancirebbe la vittoria matematica del titolo. Teoricamente potrebbe bastare anche un pareggio, a patto che però il Milan non vinca la sua gara in trasferta contro la Juventus. Con i bianconeri che, nell’ultimo periodo, non se la passano particolarmente bene a livello di risultati.

TERZO SCENARIO – Infine l’ultimo scenario, il peggiore. Una sconfitta per l’Inter contro il Milan porterebbe la distanza a 11 punti, con cinque gare da giocare e quindici punti ancora a disposizione. Questo significa che una vittoria contro il Torino potrebbe non bastare (sempre tenendo in considerazione la gara dei rossoneri contro la Juventus), il che sarebbe un peccato vista la grande affluenza di pubblico prevista per la sfida di San Siro contro i granata. In questo caso sarebbe poi tutto rimandato alla settimana successiva, con i nerazzurri ospiti sul campo del Sassuolo. In una serie di corsi e ricorsi storici che si rifanno allo scudetto perso due anni fa.