Inter, è il derby scudetto… Dei tre ex! Uno in particolare

Si avvicina sempre di più Milan-Inter, derby che può decretare la vittoria del ventesimo scudetto per i nerazzurri, proprio davanti ai rivali cittadini. Ma in casa nerazzurra è anche una partita con qualche ex, di cui uno in particolare con il dente avvelenato.

DERBY DEGLI EX – Vincere un derby ha sempre un sapore speciale. Vincere uno scudetto nel derby, ancora di più. Fare tutto questo da ex, è una sorta di apoteosi calcistica. Potrebbe essere questo il caso proprio di Milan-Inter di lunedì, partita che si avvicina a grandi passi e per la quale c’è tantissima trepidazione. Anche e soprattutto in casa nerazzurra. Specialmente per tre giocatori che hanno indossato proprio la maglia rossonera nel loro passato. Uno in particolare, ovvero Hakan Calhanoglu, ancora con il dente avvelenato.

Milan-Inter, il derby dei tre ex: da una parte all’altra del Naviglio

GIOVANILI – Il primo dei tre ex che con la maglia dell’Inter affronteranno il Milan lunedì è Matteo Darmian. Il difensore ed esterno destro nerazzurro ha infatti fatto tutta la trafila delle giovanili a Milanello, arrivando anche a debuttare in Prima Squadra nel 2006. Un grande potenziale, il suo, che dopo il debutto con la maglia rossonera passa in prestito al Padova e poi in comproprietà con il Palermo. Fino a raggiungere il Torino, squadra con la quale esplode e che gli vale poi anche il trasferimento al Manchester United. Prima di fare ritorno in Italia, con il Parma prima e l’esperienza, poi, all’Inter. Darmian è uno dei giocatori che nel 2021, con Antonio Conte, conquistò il diciannovesimo scudetto. Ora ne può mettere in bacheca un altro, proprio contro la sua ex squadra.

SEI MESI – Storia diversa, invece, per l’altro ex, Francesco Acerbi. Il difensore, dopo aver impressionato con la maglia del Chievo Verona, passa proprio al Milan nel 2012. Ai rossoneri resterà però soltanto per sei mesi, prima di tornare alla sua ex squadra. Poi Sassuolo, Lazio e infine il passaggio all’Inter due estati or sono, voluto fortemente da Simone Inzaghi dopo averlo avuto proprio in biancoceleste. Con i nerazurri Acerbi mostra tutte le sue qualità difensive e si gioca una finale di Champions League buttando fuori in semifinale proprio la sua ex squadra. Contro la quale, lunedì, potrà anche conquistare il primo scudetto della sua carriera.

DENTE AVVELENATO – Infine l’ex più atteso, ovvero Hakan Calhanoglu. E non potrebbe essere altrimenti, visti i suoi trascorsi. Dopo una serie di stagioni al Milan, il centrocampista turco nell’estate del 2021 non rinnova il suo contratto e passa all’Inter. Qui si impone come uno dei migliori nel suo ruolo non soltanto in Serie A, ma anche in Europa, diventando un perno fondamentale dello scacchiere di Simone Inzaghi. Nel maggio del 2022 lo smacco di vedere la sua ex squadra non solo vincere lo scudetto, ma anche degli sfottò di tanti ex compagni, Zlatan Ibrahimovic su tutti. Ora la possibilità di riprendersi tutto con gli interessi, dopo il gol segnato nel 5-1 dell’andata. Con la posssibile conquista dello scudetto davanti ai suoi ex tifosi.