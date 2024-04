Esposito, rieccoti! L’attaccante dell’Inter (in prestito) torna ma non incide

Sebastiano Esposito torna finalmente in campo dopo circa un mese di stop per un infortunio. Entrato al 71′ della sfida tra Spezia e Sampdoria, l’attaccante in prestito dall’Inter non è però riuscito a incidere, con il risultato che si è chiuso sullo 0-0.

RIENTRO – Lo aveva preannuniciato Andrea Pirlo in conferenza stampa: Sebastiano Esposito ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo aveva colpito circa un mese fa. E nella sfida di oggi tra Spezia e Sampdoria (dove ha anche sfidato i due fratelli Salvatore e Francesco Pio) l’attaccante di proprietà dell’Inter è sceso ancora in campo per disputare gli ultimi venti minuti del derby tutto ligure, terminato però soltanto per 0-0. Ma se Sebastiano Esposito non è stato particolarmente incisivo, può ritenersi soddisfatto Filip Stankovic, portiere dei blucerchiati e altro giocatore in prestito proprio dal club nerazzurro.

Sebastiano Esposito torna ma non incide: i numeri dell’attaccante dell’Inter

PRESTAZIONE INCOLORE – Nonostante qualche tentativo, venti minuti sono decisamente pochi per provare a lasciare il segno in una partita. Specialmente contro una squadra chiusa come lo Spezia. L’attaccante di proprietà dell’Inter si è guadagnato qualche punizione nel finale della gara, senza però riuscire a trovare il guizzo necessario per trovare il gol vittoria o, quantomeno, un assist per aiutare i compagni a sbloccare la partita.

NUMERI – Per Sebastiano Esposito quella di oggi è la diciannovesima presenza in maglia Sampdoria in questa stagione di Serie B. Per lui sono arrivati in totale cinque gol e cinque assist. Non tantissimi, considerando che parliamo di una punta, ma comunque un segnale che l’attaccante di proprietà dell’Inter sta comunque dando il suo contributo alla squadra, al momento in piena lotta per un posto nei playoff per tornare in Serie A. I nerazzurri seguono con attenzione la crescita di un ragazzo sicuramente di grande talento, ma che fino a qui nelle ultime esperienze in prestito tra estero e Serie B, non sta rendendo all’altezza delle aspettative.