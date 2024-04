Milan-Inter, Darmian o Dumfries? Un fattore da considerare per la scelta

A differenza della gara di andata, dove entrambi sono partiti da titolari, in vista di Milan-Inter resta il grande ballottaggio di formazione tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Chi dei due, però, può partire da titolare? Bisogna considerare un fattore in particolare.

BALLOTTAGGIO – Se per dieci undicesimi la formazione di Simone Inzaghi per il derby Milan-Inter è praticamente fatta, resta un grosso ballottaggio per quanto riguarda la catena di destra. I due nomi coinvolti sono Matteo Darmian e Denzel Dumfries, che come spesso accade, si giocano una maglia da titolare per quella che è sicuramente la partita più importante del campionato, vista la posta in palio. Restano ancora gli ultimi giorni di lavoro ad Appiano Gentile per capire chi dei due possa scendere in campo dal primo minuto, ma per poter capire quella che può essere la scelta del tecnico, bisogna tenere in considerazione un fattore in particolare.

Milan-Inter, chi sulla destra fra Darmian e Dumfries?

GARA DI ANDATA – Nel derby del famoso 5-1 dell’andata, sia Matteo Darmian che Denzel Dumfries scesero in campo. Il motivo era l’arrivo pochi giorni prima di Benjamin Pavard, che Simone Inzaghi decise di non buttare nella mischia fin da subito. Proprio dalla catena di destra (ovvero quella di sinistra del Milan) arrivò l’unico gol degli ultimi cinque derby da parte dei rossoneri, con Rafael Leao che accorciò solo momentaneamente le distanze. In vista di Milan-Inter di lunedì difficilmente entrambi saranno di nuovo in campo, proprio perché ora Pavard si è preso le chiavi della difesa e sarà lui a giocare come braccetto difensivo a destra, causando proprio il ballottaggio sulla fascia.

DUELLI CHIAVE – Eccoci quindi al fattore chiave per capire la scelta di Simone Inzaghi per Milan-Inter. Considerando proprio la pericolosità della fascia sinistra del Milan, da cui passa gran parte del gioco di Stefano Pioli con l’asse Theo Hernandez-Rafael Leao, è più probabile che il tecnico nerazzurro punti proprio su Matteo Darmian dal primo minuto. La sua presenza garantirebbe più copertura da quella parte e, con l’aiuto di Benjamin Pavard, può essere piuttosto efficace per incartare l’asse sinistro rossonero. Sfruttando, poi, la spinta che garantiscono Federico Dimarco e Alessandro Bastoni sulla zona opposta del campo. Non solo: Denzel Dumfries potrebbe essere un’ottima alternativa a gara in corso, quando le squadre si allungano e il campo si apre, lasciando maggiori spazi dove con la sua fisicità può fare parecchio male. Al momento, quindi, si può azzardare un buon 75% per Darmian dal primo minuto, con un 25% per Dumfries.