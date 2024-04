Skriniar, ma come, già finita col PSG? Caccia al sostituto!

Dopo essere andato via dall’Inter a parametro zero per amore di un’offerta economica irrinunciabile nonostante i tanti proclami, per Milan Skriniar sembra già essere al capolinea l’avventura con il PSG. Secondo il quotidiano transalpino L’Equipe i parigini sarebbero scontenti dello slovacco, tanto da cercare già il sostituto dopo una sola stagione

CAPOLINEA – Sembrava la grande svolta della sua carriera, invece dopo una sola stagione Milan Skriniar potrebbe già essere al capolinea dell’avventura al PSG. Dopo aver lasciato l’Inter a parametro zero nonostante le tante dichiarazioni d’amore, per lo slovacco in Francia non è propriamente andata nel migliore dei modi. Tra una serie di prestazioni poco brillanti e un grave infortunio alla caviglia, Skriniar non ha sicuramente lasciato il segno. Anzi, il contrario. Tanto che la dirigenza del club transalpino si starebbe già attivando per trovare un sostituto in vista del prossimo anno.

Skriniar, insoddisfazione e infortunio: il PSG cambia

NUMERI – In Ligue 1, Milan Skriniar in stagione ha giocato 18 partite. Sempre titolare, tolta la gara con lo Strasburgo dove è rimasto in panchina, fino al grave infortunio alla caviglia alla fine dello scorso anno, che lo ha costretto ai box per ben tre mesi, fino al rientro in campo il 31 marzo in occasione della vittoria per 0-2 contro il Marsiglia. Alla prima da titolare dopo il rientro, però, non è andata benissimo: 1-1 contro il Clermont, per poi lasciare il campo dopo soltanto 67 minuti di gioco.

INSODDISFAZIONE – Tutti fattori, questi, che hanno portato lo staff tecnico del PSG – secondo le indiscrezioni riportate dall’autorevole quotidiano francese L’Equipe – a ritenersi insoddisfatto di Skriniar. Un idillio che sembra quindi già destinato a terminare dopo una sola stagione, a dimostrazione che spesso quando i giocatori lasciano l’Inter (chiedere a Romelu Lukaku e André Onana) non vanno certo a migliorare. Tutto il contrario. E a tal proposito gli uomini mercato del PSG sono già alla ricerca di un difensore che possa sostituire lo slovacco. Puntando un profilo che possa dare quel quid in più specialmente nelle gare più importanti dell’anno. Come in Champions League.