Gosens via dall’Inter? I numeri parlano chiaro, ma manca una cosa

Robin Gosens e l’Inter sembrano molto vicini all’addio. Troppo poco spazio per l’esterno tedesco in nerazzurro, tanto da non essere convocato dalla Germania per i Mondiali 2022 (qui l’annuncio).

TITOLI DI CODA – Robin Gosens era il fiore all’occhiello del mercato invernale 2022 dell’Inter. In previsione dell’addio di Ivan Perisic in estate (poi concretizzatosi), i nerazzurri si tutelarono acquistando l’esterno tedesco dall’Atalanta. E sborsarono 25 milioni di euro per il cartellino. Sembrava un’offerta saggiamente lungimirante, ma dopo meno di un anno la prospettiva è completamente cambiata. Gosens è il primo indiziato a lasciare l’Inter già nel mese di gennaio, così da evitare di perderlo a zero in estate (il contratto scade il prossimo 30 giugno). Dopo aver resistito agli assalti di alcuni club tedeschi la scorsa estate, ora sembra che nulla possa più impedire al numero 8 di lasciare i colori nerazzurri. E la prima parte di questa stagione sembra non dare adito a troppi rimpianti.

NUMERI SCARSI – Il primo a non essere contento del periodo all’Inter è sicuramente Gosens. In nove mesi, il tedesco ha raccolto 27 presenze, firmando 3 gol e 1 assist. E due delle tre reti totali sono ben piantate nei ricordi recenti dei tifosi nerazzurri. Il primo arrivò nel ritorno della semifinale della Coppa Italia 2021/22, a sublimare il 3-0 dell’Inter sul Milan. Il secondo è ancor più vivido: il gol del momentaneo 2-3 al Camp Nou, che stava per regalare una storica vittoria nerazzurra a Barcellona (qui il video). Ma in tutto questo, in 27 occasioni Gosens è partito titolare solo 4 volte. In media, con l’Inter, ha giocato circa 26 minuti a partita. Complice anche l’affermazione di Federico Dimarco, il tedesco ha trovato sempre poco spazio con Simone Inzaghi. Tanto da compromettere la sua partecipazione ai Mondiali 2022 in partenza domenica. E anche – con ogni probabilità – la sua permanenza in nerazzurro.

Inter, l’addio di Gosens apre a due perplessità

ASPETTO POCO CHIARO – Ma l’eventuale addio di Gosens all’Inter obbliga a porsi alcune domande. Nello specifico due. Una di natura tattica, e l’altra di natura economica. In primis, chi prenderà il posto del tedesco sulla fascia sinistra? L’opzione di usare Matteo Darmian riadattato non è percorribile nel lungo periodo. E Jesus Vazquez al momento è solo un obiettivo di mercato, senza alcun accordo concreto. Inzaghi perderà così un’opzione concreta a sinistra. Dal punto di vista economico, invece, permangono dei misteri su questo affare. In un periodo storico tutt’altro che facile per le casse dell’Inter, “bruciare” 25 milioni in meno di un anno è incomprensibile. Per certi versi, si tratta di un affare persino peggiore di Joaquin Correa (qui l’analisi). L’Inter non può (più) permettersi operazioni così fallimentari dal punto di vista tecnico.