Raimondi: «Frenata per Musah! Valencia dice no e fissa il prezzo: troppo per l’Inter»

Musah è uno dei nomi che l’Inter sta osservando dalla Spagna per quanto riguarda il centrocampo, ma secondo quanto svelato da Claudio Raimondi su Sportmediaset, c’è da registrare una frenata per quanto riguarda la trattativa.

VALENCIA DICE NO – Musah si allontana dall’Inter, ne parla così Claudio Raimondi: «Dopo alcune verifiche effettuate in mattinata c’è da registrare una frenata per Musah, il Valencia non si vuole privare di questo giocatore già a gennaio, nemmeno con la formula del prestito con diritto di riscatto. La valutazione del suo cartellino è di 20 milioni, un prezzo non accessibile già a gennaio per l’Inter neanche con l’autofinanziamento».