Vazquez-Inter, il Valencia mette nel mirino un giocatore nerazzurro

L’Inter continua a seguire Jesus Vazquez, esterno poco impiegato dal Valencia che avrebbe messo nel mirino un giocatore nerazzurro.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, su Robin Gosens c’è l’interesse da parte del Valencia. Si tratterebbe di un affare in cui potrebbe entrare, facendo un percorso inverso, Jesus Vazquez. Quest’ultimo potrebbe volare a Milano per vestire la maglia dell’Inter in prestito oneroso fissato a circa un milione di euro con diritto di riscatto pari a 7-8 milioni.

Fonte: SportMediaset.it