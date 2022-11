Sabatini: «Napoli, un punto con Inter e Juventus e campionato ipotecato!»

Napoli, un punto contro Inter e Juventus per ipotecare lo scudetto in Serie A, questo il pensiero del giornalista Sandro Sabatini intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva.

LOTTA SCUDETTO ALLA RIPRESA – Scudetto a soli due punti di distanza in favore dei partenopei, per chiudere definitivamente la questione scudetto alla ripresa del campionato a gennaio basterà fare due punti negli scontri diretti. Questo il parere del giornalista Sandro Sabatini: «Napoli alla ripresa contro Inter e Juventus? Con due punti in quelle due partite non dico che chiude il campionato ma lo ipoteca seriamente. Oltre i due punti contro Inter e Juventus quasi lo chiude definitivamente».