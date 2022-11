Inter, mercato invernale dipende dalle uscite: Gosens il primo della lista – CdS

L’Inter lavora anche per il mercato in entrata, ma molto dipenderà da quello in uscita. Il primo della lista, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, è Robin Gosens.

MERCATO INVERNALE – L’esterno tedesco è rimasto sicuramente scottato dalla mancata convocazione della Germania per il Mondiale in Qatar, ma le sue prestazioni sono state troppo altalenanti dopo l’infortunio con l’Atalanta e il trasferimento all’Inter, caratterizzato da altri due infortuni non di poco conto. Robin Gosens è felice in nerazzurro e non lo ha mai nascosto, anzi. D’altro canto, però, l’esplosione di Federico Dimarco sulla fascia sinistra (che intanto si è preso anche l’Italia) non lo ha di sicuro agevolato nella sua crescita a Milano. L’esterno tedesco ormai dalla scorsa estate è seguito da diversi club di Bundesliga. Chiaro che con il mercato invernale alle porte, fare mercato in entrata sarà difficile se prima non si libereranno slot in uscita. Ecco perché il nome di Robin Gosens potrebbe essere il primo della lista per agevolare possibili colpi in entrata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno