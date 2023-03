D’Ambrosio, grana squalifica: Inzaghi perde un’altra opzione

La squalifica di D’Ambrosio rappresenta un nuovo problema per Inzaghi. In un periodo già non felicissimo, il tecnico vede le sue opzioni assottigliarsi sempre più.

ASSENZA CERTA – A Inter-Fiorentina mancano circa dieci giorni, ma per Inzaghi c’è già una certezza. Purtroppo negativa. Cioè l’assenza di Danilo D’Ambrosio. Il difensore infatti è stato espulso nel finale della gara con la Juventus e ha così rimediato ben due giornate di squalifica. Il tecnico dunque sa già di non averlo a disposizione. Un fatto non banale in questo momento.

MOMENTO POSITIVO – Proprio nell’ultimo mese infatti D’Ambrosio è tornato ad essere un’opzione concreta per il suo allenatore. In Serie A ha giocato nelle ultime cinque gare consecutive. Vale a dire più che in tutto il resto della stagione. Complici alcune assenze, il terzino è tornato ad essere un jolly prezioso. Addirittura l’unica opzione concreta dalla panchina nella sfida con la Juventus. Per questo la sua squalifica rappresenta un nuovo problema per Inzaghi.

OPZIONI RIDOTTE – d’ambrosuoIl tecnico contro la Fiorentina dovrà valutare le condizioni di quattro infortunati. Tutti tra difesa e fascia sinistra: Skriniar, Bastoni, Dimarco e Gosens. D’Ambrosio con la sua duttilità poteva aiutare a coprire una di queste assenze. O in ogni caso di avere una riserva per quattro ruoli. Permettendo a Inzaghi di avere un margine, seppur minimo, di adattamento. Senza di lui le opzioni per la sfida coi viola rischiano di essere addirittura ridotte a zero.