Inter-Juventus, nuova incoerenza: D’Ambrosio squalifica più lunga di Paredes!

Gli strascichi di Inter-Juventus proseguono a livello disciplinare, con un’ulteriore stranezza. D’Ambrosio e Paredes, espulsi per reciproche scorrettezze, ricevono una squalifica differente e con più giornate per il difensore di Caivano. Nonostante le motivazioni siano simili.



LE DECISIONI – Prosegue l’assurda serie di questioni riguardanti Inter-Juventus. Stavolta ci si mette anche il Giudice Sportivo, che letto il rapporto di gara dell’arbitro Daniele Chiffi ha dato i provvedimenti per i due espulsi a fine partita (vedi tabellino). Danilo D’Ambrosio prende due giornate per condotta gravemente antisportiva. Questo per essersi, al termine della gara, avvicinato a un calciatore avversario reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina. Leandro Paredes invece ne prende solo una per avere, al termine di Inter-Juventus, avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando, dopo il tentativo da parte dell’arbitro di separarli, di avvicinarlo nuovamente venendo trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina.

L’ESITO – Le motivazioni sono molto simili, la squalifica è più pesante per il giocatore dell’Inter: una nuova incongruenza, dopo il gol convalidato che ha fatto vincere la Juventus. D’Ambrosio salterà quindi non solo la partita contro la Fiorentina di sabato 1 aprile, ma anche la successiva trasferta con la Salernitana. Paredes invece solo il match casalingo col Verona. Per D’Ambrosio multa di diecimila euro, per Paredes di cinquemila.