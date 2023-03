Auriemma: «L’Inter giochicchia in campo, squadra non crede in quello che fa»

Raffaele Auriemma nel corso di un suo intervento a Mediaset ha espresso la sua opinione riguardo la prestazione dell’Inter contro la Juventus.

SQUADRA CHE NON CREDE – Auriemma parla del gioco dei nerazzurri e della prestazione in campo contro la Juventus: «Vedendo l’Inter si ha la sensazione di una squadra che non crede in quello che fa. Giochicchia con il pallone tra i piedi, ma è bastata una Juventus vecchio stampo tutti dietro a difendere il minimo vantaggio e l’Inter si è persa. Ha il miglior attaccante in panchina, vero che la Juventus ha vinto per meriti suoi e per errori dell’arbitro, ma l’Inter non ha fatto nulla per rimediare quantomeno il pareggio».