Zanetti: «Mondiale Argentina in Qatar emozionante! Divertiti»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ai microfoni di Madero Sports dopo aver parlato di Lautaro Martinez e della Champions League (vedi QUI), ha detto la sua anche della vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina.

AL MONDIALE – Javier Zanetti ricorda con gioia la vittoria dell’Argentina al Mondiale: «Quello che è stato vissuto in Qatar è stato molto emozionante, tutti volevano che l’Argentina diventasse campione e che Messi potesse alzare quella coppa del mondo. Ci siamo divertiti, ma abbiamo attraversato momenti difficili, questo è il calcio. Quando eravamo in Qatar ho potuto andare in campo e abbracciare tanti di loro e li ho ringraziati da argentino perché hanno coronato un sogno per tutti noi».