Lautaro Martinez: «Argentina, un sogno! Emozione al Monumental»

Lautaro Martinez in una lunga intervista a TyC Sports ha parlato della sfida tra Argentina e Panama. A Buenos Aires e dintorni già da settimane è festa per la prima partita dopo il Qatar, in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì allo stadio Monumental della capitale.

DOPO IL MONDIALE – Lautaro Martinez è carico in vista degli 83mila spettatori presenti allo stadio Monumental di Buenos Aires per la sfida amichevole contro il Panama: «Tutto quello che stiamo vivendo è un sogno. La mia famiglia soffre più di me, si sono impegnati per far si che oggi realizzi il mio sogno e sicuramente domani sarò emozionato perché ci sarà anche mia madre che non è potuta essere in Qatar per paura degli aerei. Ma sono contento perché ci sarà un clima fantastico. Abbiamo fatto cose importanti e vogliamo continuare a fare meglio, e vogliamo trasmetterlo anche ai nuovi ragazzi. Mia figlia mi ha cambiato la vita, voglio solo divertirmi. Ho una squadra, un allenatore e una famiglia che mi sostengono. Lionel Messi? È il nostro capitano, il nostro punto di riferimento e la nostra bandiera. Spero si diverta anche lui domani».

Fonte: TyC Sports