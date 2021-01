Conte contro Pirlo doveva fare la differenza, ed ecco Inter-Juventus

Condividi questo articolo

Antonio Conte e Andrea Pirlo

Inter-Juventus era una partita in cui Conte aveva qualcosa da dimostrare. E lo ha fatto, dominando in modo impressionante il suo collega Pirlo.

CONTE AL CENTRO – Inter-Juventus non era solo la partita di Vidal. Da un anno l’incrocio tra nerazzurri e bianconeri evoca soprattutto il nome di Antonio Conte. Il tecnico lo scorso anno non è riuscito ad affrontare la sua ex squadra nel modo migliore. Visto com’è andata stavolta è probabile si fosse segnato in rosso questa occasione per prendersi la rivincita.

GARA PERFETTA – La sfida con Pirlo aggiungeva ulteriore pepe. I due allenatori hanno profili chiaramente diversi. Conte di fatto aveva tutto da perdere, a meno di mettere in scena una partita perfetta o quasi. Cosa che però è successa. Il leccese ha preparato al meglio i suoi giocatori, in tutto. Tattica, motivazione, preparazione mentale, gestione. Annullando il calcio del suo giovane collega.

DIMOSTRAZIONE – Conte sulla panchina dell’Inter è sempre nel mirino della critica. In questa Inter-Juventus ha zittito tutti, dimostrando quanto lui in prima persona possa essere il principale valore aggiunto della squadra. Il tecnico doveva fare la differenza, in questo momento contro questa Juventus. Con Pirlo ha sicuramente un ottimo rapporto personale, si è solo trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato ed è finito totalmente travolto.