Vidal risponde presente proprio con la Juventus: che gara da ex

Arturo Vidal

Vidal ha giocato la sua miglior partita proprio in Inter-Juventus. Il cileno oltre al gol dell’1-0 ha fornito una prova solida, di grande carattere.

SVOLTA IMPROVVISA – Inter-Juventus era già prima del fischio d’inizio la partita di Arturo Vidal. Impossibile ignorare il passato bianconero del cileno. Nel caso qualcuno avesse avuto intenzione di farlo ci ha pensato lui a ricordarlo a tutti salutando affettuosamente Chiellini. Poi però ha parlato il campo. E finalmente si è visto in nerazzurro il vero Vidal.

UOMO OVUNQUE – La partita del cileno è stata continua, intensa e soprattutto completa. Ha giocato da interno sinistro nel 3-5-2, con delle accortezze particolari. Lui e Brozovic infatti spesso si trovavano affiancati formando un centrocampo a due, lasciando più libero Barella. Vidal però è stato singolarmente abile a coniugare questa indicazione con la sua nota capacità di attaccare l’area avversaria. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Il cileno si è visto ovunque. In difesa, dove ha coperto il lato più pericoloso dell’attacco della Juventus, nella gestione della palla e in attacco. Dove ha segnato il gol dell’1-o tagliando sul secondo palo.

CARATTERE VERO – Il numero 22 nella partita più attesa ha mandato a giocare al sua versione migliore. Dopo una stagione fino a questo momento difficile, forse difficilissima, svoltare così è sintomo di grande carattere. Contro la propria ex squadra per di più, che si chiama Juventus. Vidal ha messo in campo grinta, forza, intensità, dando un esempio importante ai suoi compagni. Nel big match più atteso ha fatto vedere perché Conte lo ha voluto con così tanta insistenza.