Anche Conte deve dare di piÃ¹ in Inter-Juventus: ultimi incroci scarichi

Anche Conte deve dare di più in Inter-Juventus: ultimi incroci scarichi

Conte

La sfida tra Inter e Juventus non può lasciare fuori Conte. Il tecnico è chiamato a dare alla sua squadra una carica particolare, che altre volte è mancata.

GARA DIVERSA – Inter-Juventus per forza di cose è la partita di Antonio Conte. Proprio per questo il tecnico è chiamato a mettere qualche spezia in più sulla sua preparazione. Non si può fare finta sia una sfida come tutte le altre. Ci sono punti che oltre a contare si pesano. E anche Conte ha qualcosa da dimostrare.

FATTORI VARI – L’allenatore ha più fattori che chiamano una sua responsabilità diretta. Il primo ovviamente è quello tecnico. Vincere un big match è importante. Sia in generale che nello specifico, per la classifica attuale e perché la partita è contro la Juventus. Il secondo come detto è per la sua storia personale da ex. Ma il terzo viene dalla prima stagione di Conte all’Inter, cioè la scorsa. I due ultimi incroci coi bianconeri hanno lasciato molto amaro in bocca ai tifosi. E non solo per le sconfitte finali.

SERVE IL VERO CONTE – Tutti si aspettavano da Conte una carica particolare nelle sfide contro la sua ex squadra. Sia perché oggi allena l’Inter sia per la sua personalità. Invece ci è sempre arrivato con estremo controllo. Profilo basso. E in campo nessuna scintilla trasmessa ai suoi giocatori. Tutto troppo normale, troppo asettico. Conte stavolta in Inter-Juventus è chiamato a dare qualcosa di più. Perché non è una sfida come tutte, e affrontarla come tale non serve.