Barella in Inter-Empoli firma un primato assoluto in questa Serie A

Nicolò Barella è tra i migliori in campo di Inter-Empoli (2-0). In cui registra un dato che gli vale il record assoluto nella Serie A 2023/24.

QUANTO MANCAVA – Nicolò Barella è il miglior centrocampista in questo momento della stagione dell’Inter. Dopo un avvio di stagione meno brillante degli anni scorsi, il vice-capitano nerazzurro sta trascinando la squadra. Non solo a livello di personalità e carisma, ma anche dal punto di vista tecnico. Sopperendo egregiamente a una fisiologica flessione di Henrikh Mkhitaryan, già in ripresa, e Hakan Calhanoglu, leggermente appannato dopo un semestre da top europeo. E in Inter-Empoli di ieri sera registra addirittura un record assoluto per questa stagione. Di Serie A proprio, e non solo dell’Inter.

MEGLIO DI TUTTI – Come si può leggere nel report ufficiale della Lega Serie A, Barella in Inter-Empoli mette a referto la creazione di 7 occasioni da gol. Un numero elevatissimo se consideriamo due aspetti. Il primo è che, sulla carta, il numero 23 è una mezzala tanto di quantità quanto di qualità. Eppure i numeri lo certificano come il reale regista di ieri, dopo Alessandro Bastoni (come evidenziato in un altro focus). Il secondo è che Barella non batte i calci piazzati nell’Inter. Pertanto le 7 occasioni create contro l’Empoli arrivano tutte da situazioni di palla attiva. Ed è il dato più alto registrato da un singolo giocatore nella Serie A 2023/24. A ulteriore certificazione della crescita di Barella nella produzione offensiva dell’Inter.