Asllani non delude: in Napoli-Inter il gioco passa dai suoi piedi

Per Kristjan Asllani altra gara da titolare in Napoli-Inter (3-1). Il regista albanese trova minuti importantissimi per la sua crescita.

SENZA PAURA – Un po’ a sorpresa, Simone Inzaghi affida le chiavi del centrocampo di Napoli-Inter a Kristjan Asllani. E l’albanese risponde alla grande, a differenza di un compagno di reparto. Per lui è la quinta presenza da titolare in questo campionato (l’ultima risaliva al 7 aprire contro la Salernitana), e anche stavolta dimostra di saper reggere la pressione. Guidando la manovra nerazzurra nel difficilissimo campo dello stadio Diego Armando Maradona. E dando supporto importante anche in fase di non possesso. Come si può leggere dai numeri.

A TESTA ALTA – Asllani è il secondo nerazzurro più coinvolto nel gioco in Napoli-Inter. Per i suoi piedi passano 56 palloni (secondo il report della Lega Serie A), quattro in meno di Danilo D’Ambrosio, che ne tocca più di tutti. E li distribuisce con grande precisione, completando 42 passaggi su 45 (93%). Qui possiamo vedere la mappa dei suoi tocchi, presa da WhoScored:

I tocchi di Asllani arrivano in tutta la fascia centrale del campo, a dimostrazione di come il numero 14 sia attivo in entrambe le fasi. Considerando che è il giocatore dell’Inter che realizza più passaggi in avanti (14 su 42, un terzo del totale). E al tempo stesso quello che recupera più palloni, 6 in tutti i novanta minuti di gioco. In stagione Asllani è stato spesso ignorato, a favore di Roberto Gagliardini per giunta. Tuttavia ieri il numero 14 ha dimostrato ancora una volta di essere decisamente più affidabile, nonché incisivo sulla partita.