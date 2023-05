FOTO – De Vrij raggiunge un traguardo importante con l’Inter!

De Vrij è tornato a giocare una partita da titolare in occasione di Napoli-Inter. Il difensore olandese in scadenza con il club nerazzurro, ha raggiunto un traguardo importante.

NUOVO TRAGUARDO – Stefan de Vrij contro il Napoli al “Maradona” è tornato a giocare una partita da titolare con l’Inter, raggiungendo il grande traguardo delle 200 presenze in maglia nerazzurra. Sono 149 le partite disputate in Serie A dal difensore olandese, che ha sommato anche 12 partite in Coppa Italia, 30 in Champions League, 7 in Europa League, 2 in Supercoppa Italiana. Un totale di 200 partite nelle quali ha realizzato 9 gol: 8 in A, 1 in Champions League. L’Inter lo ha festeggiato sui social.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]