Napoli-Inter, pagelle: Gagliardini a mai più 3! De Vrij fa il possibile 7

Il Napoli vince con il risultato di 3-1 contro l’Inter allo Stadio Diego Armando Maradona (vedi report). Roberto Gagliardini è un completo disastro 3, Stefan de Vrij fa il possibile e annulla Osimhen 7.

ANDRÈ ONANA 6.5 – Solo il Napoli attacca, molto attento sulla conclusione di Di Lorenzo da calcio d’angolo sul primo palo e anche sul tiro di Kvaratskhelia sul secondo. Non può niente su Anguissa e le altre due reti del Napoli.

Napoli-Inter, pagelle – DIFESA

DANILO D’AMBROSIO 7 – Aiuta Bellanova in raddoppio su Kvaratskhelia e limiti i danni più che può. Lascia solo una volta l’occasione a Osimhen di saltare di testa.

STEFAN DE VRIJ 7 – Dominante nel primo tempo, conosce i movimenti di Osimhen a memoria e li anticipa puntualmente. Prestazione incredibilmente intelligente, anche nel secondo tempo nonostante i tre gol subiti. Cerca di difendere il due contro uno con Simeone e Gaetano ma non riesce.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – In uscita cerca sempre gli attaccanti ma non li trova. In fase difensiva è impeccabile, nell’uno contro uno con Osimhen vince il duello in area di rigore.

– dal 58′ FRANCESCO ACERBI 5.5 – Esce su Raspadori, scivola e se lo perde, solo l’uscita di Onana lo salva da un disastro.

Napoli-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

RAOUL BELLANOVA 5.5 – Un primo tempo disastroso figlio della velocità di Kvaratskhelia. Va in difficoltà, ha paura e non sale mai per attaccare. Un passaggio in orizzontale a centrocampo rischia di regalare il gol agli avversari. Si rifà nella ripresa, controllando l’esterno georgiano e creando l’unica occasione da rete con la sua velocità.

– dal 73′ DENZEL DUMFRIES 6 – Entra ed è subito pericoloso con un colpo di testa sul secondo palo. Salva la sua rete il difensore sulla linea.

ROBERTO GAGLIARDINI 3 – Cinque falli scellerati, sembra che lo faccia di proposito. Interventi inutili, che gli costano il rosso poco prima della fine dei 45 minuti. Non poteva salutare in maniera peggiore: la partita di oggi riassume i suoi anni deludenti in nerazzurro. Addio Roberto!

KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Segue nella metà campo difensiva Lobotka e lo limita. In fase di possesso non è molto attivo, ma è estremamente utile nel ripiego.

NICOLÒ BARELLA 6 – È la linfa vitale del centrocampo nerazzurro, si inserisce sempre e crea di più degli attaccanti. L’unico errore è il passaggio per Gagliardini che vale la sua espulsione.

– dal 58′ MARCELO BROZOVIC 6 – La leggiadria degna del miglior regista della Serie A gli permette di guidare i compagni anche in inferiorità numerica. Sul tiro di Di Lorenzo poteva essere più vigile, ma è una magia quella del terzino.

ROBIN GOSENS 6 – Non soffre le scorribande di Elmas e Di Lorenzo, che sono poco incisive. Dalle parti di Meret non arriva mai, l’Inter non attacca.

– dal 73′ FEDERICO DIMARCO 7 – Dal suo pressing nasce l’unica occasione da gol nerazzurra. Poi ancora l’aggressività, il cross teso per Lukaku e il gol del pareggio. Ingresso perfetto.

Napoli-Inter, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 5.5 – Si fa vedere poche volte, non si adegua agli alti ritmi del Napoli e si fa anticipare quasi sempre dai difensori avversari. Ennesima prestazione deludente per il tucu, che nel secondo tempo gioca da esterno ma vaga per il campo.

– dall’80’ LAUTARO MARTINEZ S.V.

ROMELU LUKAKU 6.5 – Non aiuta i compagni, non serve appoggi e non è mai pericoloso. Si accende alla fine del primo tempo con un tiro di sinistro che finisce a lato. Con furbizia trova un gol da attaccante vero sul secondo palo, sfruttando la marcatura sbagliata di Juan Jesus. Anche in una giornata storta come quella di oggi il belga si conferma in palla.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – Napoli-Inter è inevitabilmente decisa dall’espulsione di Gagliardini. Non averlo sostituito costa all’allenatore una brutta sconfitta che mette in dubbio la qualificazione in Champions League. L’obiettivo era far riposare Calhanoglu e Brozovic, ma il gioco è valso la candela? Sicuramente no, una partita preparata molto bene in fase difensiva è stata rovinata da una scelta che ha tradito il suo passato. A inizio anno Bastoni e Mkhitaryan venivano sostituiti dopo 30 minuti per un’ammonizione contro l’Udinese, la linea da seguire era quella. Nel secondo tempo fa i cambi giusti al momento giusto, cambia la partita e la pareggia. Solo un super gol di Di Lorenzo rovina il lavoro del piacentino.

Le pagelle degli avversari: il Napoli di Spalletti

NAPOLI – Meret 6; Di Lorenzo 7.5, Kim 6.5 (Jesus 5), Rrahmani 6, Olivera 6; Zielinski 6.5 (Gaetano 7), Lobotka 6, Anguissa 7; Elmas 6 (Raspadori 6), Osimhen 6 (Simeone 6.5), Kvaratskhelia 6 (Politano S.V.) All. Spalletti 6.5