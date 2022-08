Asllani, esordio posticipato. Ma il calendario aiuta Inzaghi e l’Inter

Asllani è rimasto in panchina in Lecce-Inter. Rinviato l’esordio in nerazzurro per il classe 2002 arrivato in estate dall’Empoli, ma nessuna bocciatura all’orizzonte.

ZERO MINUTI – Perché Kristjan Asllani non ha giocato nemmeno un minuto in Lecce-Inter? Una domanda che molti tifosi interisti si saranno posti nel corso della prima partita ufficiale della stagione (compresi noi). Soprattutto considerando la sostituzione di Marcelo Brozovic, mentore e titolare della cattedra che un giorno spetterà all’ex Empoli. Bocciatura prematura dopo la prova opaca nell’ultima amichevole contro il Villarreal? O mere contingenze non preventivabili?

GESTIONE OCULATA – Al posto di Brozovic in Lecce-Inter è entrato Henrikh Mkhitaryan e non Asllani, sostituto designato. Tuttavia Simone Inzaghi si è lasciato guidare dal momento della partita, più che dalle caratteristiche tecniche. Serviva dare una svolta alla gara e un finalizzatore in più per scardinare le resistenze pugliesi, come dimostrato dal 4-2-4 finale. Sarà pertanto molto più probabile vedere l’esordio di Asslani con l’Inter, in una delle prossime due gare, contro Spezia e Cremonese. Due impegni dal coefficiente di difficoltà minimo, in cui Asllani potrà iniziare la sua storia con l’Inter.