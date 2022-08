Nzola mette l’Inter nel mirino: «Mi sento bene, avanti così. Un obiettivo»

Mbala Nzola è stato il match-winner della sfida che ha visto lo Spezia battere per 1-0 l’Empoli. L’attaccante, parlando nel postpartita, ha fatto il punto sugli obiettivi di squadra e sul suo stato di forma in vista della gara contro l’Inter.

IN FORMA – Mbala Nzola mette l’Inter nel mirino. L’attaccante dello Spezia ha parlato dopo la vittoria – firmata da un suo gol decisivo – contro l’Empoli: «Sono contento, la squadra ha giocato bene ed è rimasta compatta fino alla fine. Mentalmente sono tranquillo, concentrato su quello che devo fare in campo e fisicamente mi sento bene. Voglio andare avanti così. Ho lavorato molto quest’estate per farmi trovare pronto e sono felice di questo avvio, ma ora bisogna spingere ancora di più. Pensiamo a giocare e a fare del nostro meglio, l’obiettivo è quello di giocare sempre al massimo e salvarci».

Fonte – Acspezia.com