Acerbi ‘usato’ sicuro per l’Inter, opzione low-cost che piace a Inzaghi – TS

Se tutto dovesse essere confermato, l’Inter non farà altri colpi in uscita e acquisterà il difensore centrale che oggi manca numericamente a Simone Inzaghi. Acerbi è l’usato sicuro, ma soprattutto low-cost.

ULTIMO COLPO – L’Inter è alla ricerca di un difensore centrale per concludere definitivamente il mercato, soprattutto a livello numerico. Ai nerazzurri piace Akanji, attualmente fuori rosa (valutato 20 milioni), Todibo del Nizza (ma è un titolare e i francesi per lui chiedono 20-25 milioni) e Demiral dell’Atalanta (che lo ha riscattato dalla Juventus per 20 milioni). Come si evince sono tanti soldi. L’Inter è convinta che avvicinandosi il 31 agosto soprattutto Akanji costerà meno.

LOW-COST – Dunque, è più semplice che l’Inter ragioni su una soluzione low-cost come Francesco Acerbi, ai margini nella Lazio. Il problema è che l’azzurro ha il contratto fino al 2025 con un ingaggio alto, da 2.5 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini