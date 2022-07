Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 4 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’Inter che ha subito annunciato i primi colpi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Su Paulo Dybala si accende il Derby Inter-Milan con i rossoneri in vantaggio nonostante un’offerta al ribasso (vedi articolo). I nomi più importanti per la difesa rimangono quelli di Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. Occhio alle rivali (vedi articolo). Proposto all’Inter anche un giocatore di grande esperienza come David Luiz, i nerazzurri lo valutano (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A)

Mercato Inter – Le cessioni USCITE POSSIBILI − Per Milan Skriniar è in arrivo la settimana decisiva. Il PSG ha fissato infatti nuovi colloqui (vedi articolo). Occhio anche a Denzel Dumfries. Sul laterale olandese avrebbe messo gli occhi il Bayern Monaco, le ultime (vedi articolo). Infine, c'è da registrare ancora la distanza tra l'Inter e l'Atalanta per Andrea Pinamonti (vedi articolo). ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito Monza, C)