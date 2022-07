Pinamonti vuole solo l’Atalanta ma l’Inter non fa sconti. C’è distanza − SI

Tra Inter e Atalanta manca ancora l’intesa per il trasferimento di Andrea Pinamonti. Il giocatore ha già detto sì al club orobico ma la Beneamata non è disposta a scendere dalla sua richiesta iniziale

DISTANZA − Pinamonti ha scelto l’Atalanta ma affinché possa verificarsi la decisiva fumata bianca servirà trovare un accordo con l’Inter. C’è ancora una certa distanza tra i club. L’Inter non scende dalla sua richiesta iniziale di venti milioni di euro. La Dea, al momento, non è disposta ad arrivare a quelle cifre attestandosi su una prima offerta superiore poco più ai dieci milioni di euro. Come riporta Sportitalia, il tentativo è stato rimandato subito al mittente. Occhio alla settimana in arrivo.