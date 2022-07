Inter, per il PSG settimana ricca. Romano: «Nuovi colloqui per Skriniar»

Gli impegni del PSG, per forza di cose, coinvolgono anche l’Inter. I francesi sono forti su Skriniar. La settimana in arrivo potrebbe essere quella decisiva. Lo riporta Fabrizio Romano, esperto di calciomercato per Sky Sport

SETTIMANA IMPEGNATIVA − Continua il pressing del PSG nei confronti del mercato italiano. Parigini forti su Skriniar dell’Inter e Scamacca del Sassuolo. Fabrizio Romano, su Twitter, ha aggiornato sulle due situazioni: «Il Paris Saint-Germain ha fissato nuovi colloqui per trovare un accordo con Milan Škriniar la prossima settimana. Quanto a Gianluca Scamacca dipende dal prezzo di cartellino che ne fa il Sassuolo. Intanto sempre prossima settimana, il PSG è anche pronto ad annunciare Christophe Galtier come nuovo allenatore, con João Sacramento come membro dello staff».