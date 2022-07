Dybala più vicino al Milan che all’Inter nonostante offerta più bassa! − Rai

Per Dybala si accende il Derby Inter-Milan. Il giocatore, messo in stand-by dai nerazzurri, potrebbe andare ai cugini. Ad oggi, i campioni d’Italia sono in vantaggio

DERBY − Paulo Dybala più vicino al Milan che all’Inter. Ne è sicuro Ciro Venerato, esperto di mercato per Rai Sport. La trattativa tra l’Inter e l’argentino, al momento, non decolla con Beppe Marotta che lo ha messo in stand-by visto l’ingresso di Romelu Lukaku e la difficoltà a cedere uno tra Edin Dzeko o Joaquin Correa. In settimana, il Milan ha contattato gli entourage di Dybala, Jorge Antun e Fabrizio De Vecchi. Offerta chiara dei rossoneri: no ai cinque milioni più uno (offerta dell’Inter) ma base fissa a quattro milioni per tre anni con possibile discussione sui bonus.