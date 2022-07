Sirene estere per Dumfries: c’è il Bayern Monaco. Il prezzo dell’Inter − SI

Suonano le sirene estere e precisamente tedesche per Dumfries. Sull’olandese, si parla di un interessamento del Bayern Monaco. Nessuna offerta in arrivo per l’Inter che ha già fissato il prezzo

INTERESSE − Denzel Dumfries è stato autore di una prima stagione all’Inter molto positiva. L’olandese ha disputato 45 partite mettendo a referto cinque e sette assist. Su di lui si parla di un interessamento del Bayern Monaco, che vorrebbe rafforzare l’out di destra. Secondo Sportitalia, l’Inter però non avrebbe intenzione di privarsi del suo laterale tant’è che ha già fissato un prezzo piuttosto importante: 40 milioni di euro. Da capire se nei prossimi giorni, i bavaresi tenteranno un qualcosa di più concreto.