Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 28 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Non solo difesa: l’Inter valuta anche possibili nomi anche per quanto riguarda l’attacco. Qualora Romelu Lukaku non dovesse restare, la dirigenza valuta sempre il nome di Roberto Firmino (vedi articolo). Chris Smalling è in scadenza con la Roma, che intanto gli ha proposto un rinnovo di contratto. I nerazzurri ci pensano ma solo in un caso (vedi articolo).

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Niente da fare per la cessione di Milan Skriniar a gennaio. Il giocatore resterà in nerazzurro, decisive anche le parole del tecnico del PSG (vedi dichiarazioni). Inter osserva con attenzione anche il capitolo Zaniolo, che non rappresenta una cessione “diretta”, ma il club nerazzurro detiene ancora il 15% sulla futura rivendita. Futura rivendita che però tarda ad arrivare, dopo il no secco del giocatore al Bournemouth (vedi QUI). Sebastiano Esposito conteso tra due squadre di Serie B dopo aver concluso anticipatamente la sua esperienza in Belgio (vedi articolo). Possibili colpi in arrivo anche per quanto riguarda il centrocampo: la società valuta anche il nome di Pereyra dell’Udinese (vedi articolo).

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo), Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi), Franco CARBONI (D, in prestito al Monza), Andrei Ionut RADU (P, in prestito all’Auxerre)