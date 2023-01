Matrone: «A Conte veniva preso chi voleva, per Inzaghi non è così»

Vincenzo Matrone ha parlato a Sportitalia di Simone Inzaghi, difendendo quanto fatto finora dal tecnico dell’Inter.

SOLDI – Vincenzo Matrone ha parlato a Sportitalia di Simone Inzaghi: «Non è giusto cancellare quanto di buono fatto finora. Pioli ha comunque vinto uno Scudetto col Milan. Per Inzaghi la questione è diversa. L’anno scorso è arrivato secondo a due punti dalla vetta, in 9 mesi ha vinto anche una Coppa Italia e una Supercoppa. Quest’anno ha bissato. Sia la sua che quella di Conte sono l’Inter di Zhang ma ci sono enormi differenze. A Conte veniva preso chi voleva. Inzaghi si trova con una società ance cerca i soldi per rientrare dagli interessi per un debito». L’opinionista ha così difeso l’operato del tecnico a Milano.