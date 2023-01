VIDEO – Bologna-Spezia 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Spezia, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



UN GOL PER TEMPO – Bologna-Spezia 2-0 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. Facile vittoria per il Bologna, che avvia il girone di ritorno prendendosi i tre punti. Dopo due occasioni salvate da Bartlomiej Dragowski, su Joshua Zirkzee e Lewis Ferguson, i rossoblù passano al terzo tentativo: azione insistita, cross da sinistra toccato da Riccardo Orsolini e Stefan Posch con un destro potente mette dentro. Assist tutt’altro che voluto (cercava di stoppare), ma è 1-0 al 37′. Prima dell’intervallo sbaglia proprio Orsolini e quasi lo Spezia pareggia, ma Lukasz Skorupski è bravissimo sul sinistro dal limite di Arkadiusz Reca e soprattutto la ribattuta di Emmanuel Gyasi. Nella ripresa il Bologna gestisce tranquillamente il vantaggio, anche perché lo Spezia (già dal primo tempo) ha a che fare con gli infortuni. Orsolini, dopo un gol annullato con il primo intervento del fuorigioco semiautomatico, al 77′ raddoppia lanciato in campo aperto. Sette punti su nove nelle ultime tre per Thiago Motta, che vince da ex.

Video con gli highlights di Bologna-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.