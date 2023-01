Pereyra nuovo Tucu per l’Inter? Possibile colpo con un vantaggio – SI

L’Inter è al lavoro più che per questo mercato, per quello di giugno. L’ultimo nome è quello di Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese.

TUCU – L’Inter l’anno prossimo potrebbe avere due Tucu in rosa. Oltre a Joaquin Correa potrebbe infatti arrivare Roberto Pereyra. A riportarlo è stato Michele Criscitiello a Sportitalia. «L’argentino andrà in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato con l’Udinese. L’Inter segue interessata la situazione. A me onestamente sembra strano ma vedremo». Il 32enne potrebbe essere l’ennesimo colpo a parametro zero per la società nerazzurra. Si tratta di un giocatore che in carriera ha giocato quasi in qualunque ruolo del centrocampo. In questa stagione è stato usato anche come esterno sinistro del 3-5-2 di Andrea Sottil a Udine.