Pedullà: «Il figlio di Martins piace al Monza, possibile affare con l’Inter»

Alfredo Pedullà ha parlato riguardo un possibile affare tra Inter e Monza che riguarderebbe il figlio di Obafemi Martins.

OBA OBA – Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia di un possibile affare tra Inter e Monza: «Galliani portò il baby Martins al Milan quando ancora lavorava li. Angelo Carbone soddisfò poi la richiesta del giocatore di andare all’Inter, dove è tutt’ora, per giocare di più. Galliani vorrebbe portarlo al Monza ora. Oggi ci sarebbero state le visite blindate. Vedremo se in questa operazione rientrerà anche Sheriff Kassama, il 2004 del Monza che piace all’Inter» (vedi articolo). Operazione di cui ancora non si è parlato ma di cui potrebbe parlarsi nei prossimi giorni.