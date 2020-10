Asamoah già rimosso dall’Inter: adesso per lui nuova sistemazione

Condividi questo articolo

Asamoah non è più un giocatore dell’Inter. Il laterale ghanese, preso due anni fa da svincolato dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus, ha rescisso questo pomeriggio (vedi articolo). Ora può trasferirsi altrove, anche in Serie A.

FINITA – Kwadwo Asamoah ha rescisso il suo contratto con l’Inter. L’annuncio ufficiale del club, per il momento, non è arrivato, ma il ghanese è stato rimosso dalla rosa della squadra e quindi è da considerarsi un ex. Il classe 1988 è arrivato in nerazzurro nell’estate del 2018, dopo sei anni alla Juventus: cinquantatré le presenze in tutte le competizioni, l’ultima il 6 dicembre 2019 contro la Roma. Ora Asamoah può firmare da svincolato con un altro club, anche dopo la fine del mercato: pare lo voglia la Sampdoria.