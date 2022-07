Asllani: «Chiamata Inter, nessun dubbio. Ho un obiettivo importante»

Kristjan Asllani è stato intervistato in esclusiva da DAZN ad Appiano Gentile. Il nuovo centrocampista dell’Inter ha parlato del suo ambientamento nel club nerazzurro e dei suoi obiettivi per la prossima stagione.

ACCOGLIENZA – Kristjan Asllani ha parlato così dei suoi primi giorni all’Inter: «Sono stati giorni bellissimi, sta andando molto bene. Sono molto contento, tutti mi hanno accolto benissimo. Le cose che mi hanno colpito di più sono il centro di allenamento e i ragazzi che vedevo in televisione, mentre ora ci gioco insieme. Anche il cuoco è tanta roba. D’Ambrosio è quello che più di tutti mi ha accolto, ma anche Darmian e Handanovic mi hanno dato tanti consigli. Con Lukaku abbiamo parlato al centro delle visite mediche, mi ha dato tanti consigli utili. Tutti mi dicono che sembro più maturo della mia età, però sono contento di aver dato questa impressione anche a un giocatore come lui».

EMOZIONE UNICA – Dall’Empoli all’Inter. Kristjan Asllani ha commentato così la chiamata del club nerazzurro: «Io sono sempre stato focalizzato solo sull’Inter, appena ho avuto la richiesta ho accettato subito. All’inizio non ci credevo, poi quando ho firmato è stata un’emozione bellissima che non so nemmeno come spiegare. Obiettivi stagionali? L’importante per me in questa stagione è portare qualcosa a casa, sinceramente vorrei vincere lo scudetto. Perisic mi ha scritto dopo che ho preso il suo numero, mi ha fatto i suoi auguri e sono molto contento di questo».

Asllani, non solo vice Brozovic: le parole sul suo ruolo in nerazzurro

RUOLO – Infine, Asllani ha parlato del ruolo di vice-Brozovic e del suo stato di forma: «Brozovic con la palla al piede è fortissimo. L’ho visto quest’anno, l’ho ammirato e da uno così posso solo imparare. Posso rubargli molto. Io sono disposto di giocare in tutte le parti, posso fare tutti i ruoli del centrocampo e questo il Mister lo sa. Fisicamente mi sento molto bene. Devo ringraziare Mister Andreazzoli e il Presidente Corsi per avermi dato la possibilità di giocare. Quando non mi alleno mi godo la famiglia, non ho grossi hobby. Sono uno molto sereno, devo dire la verità. Non sento tanto la pressione. Con me stesso sono critico e cerco di vedere sempre dove posso migliorare».