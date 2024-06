Scaloni: «Lautaro Martinez? Evitare rischi!». E Carboni ci spera

Scaloni ha parlato in conferenza stampa citando anche Lautaro Martinez. Il CT ha aggiornato anche sulla lista convocati. Carboni spera.

DOSARE LE ENERGIE – Il CT dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l’Ecuador: «Ci sono momenti in cui non bisogna correre rischi, non solo con lui (Messi, ndr) ma anche con gli altri. Nemmeno Otamendi ha giocato. Ángel ha giocato i suoi minuti. Lo stesso Julián e Lautaro Martinez, Enzo (Fernandez, ndr) è tornato e ha avuto i minuti che ritenevamo convenienti. Ci vuole un po’ di attenzione affinché arrivino in condizioni ottimali».

LISTA – Poi sui convocati ufficiali, Scaloni vuole ancora aspettare: «In linea di principio, forniremo la lista dopo la partita contro il Guatemala. Non ha molto senso fare il taglio senza aspettare quella partita. Sarà un grande peccato per i ragazzi che resteranno fuori, ma è questo che ci serve perché c’è un’altra partita e beh le cose possono succedere e loro saranno con noi fino all’ultima giornata». Spera in una convocazione per la Copa America anche il baby talento Valentin Carboni, che nell’ultimo anno ha giocato al Monza, ma è di proprietà dell’Inter.